WhatsApp, novità e rumors

WhatsApp (IPA/FOTOGRAMMA)

WhatsApp, una novità e qualche rumors. La celebre applicazione di messaggistica istantanea continua nella sua ricerca di cambiamenti e feature per migliorare le proprie caratteristiche. In questo caso, attraverso la funzione 'Segnalazione di messaggi inoltrati'.



"Quando ricevi un messaggio - si legge sul blog ufficiale -, WhatsApp ti segnalerà se si tratta di un messaggio che ti è stato inoltrato. Grazie a questa indicazione aggiuntiva, sarà più semplice conoscere la provenienza di un messaggio all'interno di una chat individuale e di gruppo e capire se un amico o un familiare ti ha scritto direttamente, o se il messaggio era stato originariamente composto da qualcun altro".

SICUREZZA - Per visualizzare questa novità, ricorda l'App, "devi aver installato sul telefono l'ultima versione". In tema di sicurezza, WhatsApp invita quindi "ad essere prudente quando condividi messaggi che sono stati inoltrati".



RUMORS - Per quanto riguarda i rumors, invece, l'applicazione starebbe pensando ad un cambiamento dedicato ad Android (versione 2.18.214) per quanto riguarda la gestione delle notifiche dei nuovi messaggi in chat. Secondo quanto riporta 'WABetaInfo', il cambiamento, in fase di test, potrebbe permettere "con una sola azione, sia di silenziare le notifiche di una specifica chat, sia di segnare i messaggi come già letti". Tutto questo, sembrerebbe, senza aprire l'applicazione.