Doppia Sim per i prossimi iPhone

Foto di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Un iPhone in versione dual-Sim. Le voci su questa novità erano emerse per la prima volta già all'inizio di quest'anno, ma - come riporta 9to5mac.com - la conferma arriva da alcune funzioni presenti nell'aggiornamento del sistema operativo mobile di Apple iOS 12.

Alcuni riferimenti ('second SIM status' cioè stato della seconda SIM e 'second SIM tray status' cioè stato del contenitore della seconda SIM) indicano chiaramente che iOS viene aggiornato per funzionare in un dispositivo che supporterà due Sim. Un'opzione che consentirebbe agli utenti di passare da un gestore telefonico all'altro senza dover cambiare scheda.

Apple dovrebbe tenere il suo evento annuale per iPhone a settembre. Si dice che la compagnia stia lanciando tre nuovi smartphone per l'autunno, tra cui un nuovo 'iPhone X Plus', che potrebbe essere quello in grado di 'ospitare' la novità.