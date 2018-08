WhatsApp, da novembre si cambia

(Fotogramma/Ipa)

Chi non butta mai nulla si ricordi una data: il prossimo 12 novembre. Dal prossimo aggiornamento WhatsApp, spiegano in un post sul blog ufficiale dell'applicazione, verranno cancellate le chat più vecchie di un anno. Contemporaneamente sarà possibile usufruire dell'archiviazione tramite backup gratuita e illimitata su Google Drive per gli utenti Android. L'invito agli utenti che non vogliono perdere i vecchi messaggi è, quindi, quello di eseguire un semplice backup della App.