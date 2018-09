iPhone, memoria in pericolo

(FOTOGRAMMA/IPA)

Scaricare e installare gli aggiornamenti di sicurezza messi a disposizione da Apple "il più presto possibile". E' la raccomandazione fatta dagli esperti del CERT, Computer Emergency Response Team, sottolineando come la società di Cupertino abbia rilasciato tali aggiornamenti che "risolvono diverse vulnerabilità in iOS, watchOS, tvOS, Safari e Apple Support per iOS".

L'aggiornamento a iOS 12, precisa il team, "contiene diversi fix di sicurezza che risolvono diverse gravi vulnerabilità che potrebbero consentire ad un attaccante di accedere ad aree di memoria protette". La nuova versione del sistema operativo, ricorda il CERT sul proprio sito, "è disponibile per iPhone 5S o più recente, iPad Air o più recente e iPod Touch 6ª generazione".

Aggiornamenti disponibili e da installare anche per watchOS (sistema operativo per Apple Watch), Apple tvOS (sistema operativo per Apple TV), Safari (browser disponibile per OS X, macOS e Microsoft Windows) e Apple Support (App per il supporto remoto su dispositivi iOS).