Instagram down. Il popolare social delle immagini non consente l'accesso e non si aggiorna, almeno a giudicare dai commenti apparsi su Twitter nelle ultime ore. "Impossibile aggiornare il feed", "si è bloccato", "non funziona", "non riesco più a entrare", cinguettano gli utenti, lamentando il disservizio. Instagram, infatti, non risulterebbe raggiungibile né tramite l'applicazione né tramite la versione per browser. Un 'crollo' non ancora commentato dal team della piattaforma social, acquistata nel 2012 da Facebook per un miliardo di dollari.