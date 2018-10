Vodafone, rete down al Nord

(AFP)

Black-out di alcune ore per Vodafone. Poi tutto rientra. "Siamo a conoscenza di un disservizio temporaneo di rete nella zona Piemonte e Valle D'Aosta, stiamo lavorando per risolverlo nel minor tempo possibile" aveva twittato la compagnia telefonica, in mattinata, confermando quanto, da alcune ore, stava girando via social. Moltissimi utenti infatti, attraverso una serie di tweet, avevano iniziato a segnalare il disservizio della rete del loro operatore nella zona Nordovest del Paese.



Poco dopo, attraverso una nota un cui si è detta dispiaciuta per il disservizio procurato ai clienti, Vodafone ha fatto sapere che il problema che "ha interessato per diverse ore alcune zone del Piemonte e della Valle d'Aosta e che ha determinato un black-out nelle comunicazioni sia in voce sia di accesso a Internet" è stato risolto e il servizio è stato ripristinato regolarmente.









Siamo a conoscenza di un disservizio temporaneo di rete nella zona Piemonte e Valle D'Aosta, stiamo lavorando per risolverlo nel minor tempo possibile. — Vodafone it (@VodafoneIT) 3 ottobre 2018