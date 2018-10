Arriva Galaxy A9, lo smartphone con 4 fotocamere

(Fotogramma/Ipa)

Samsung Electronics alza l'asticella del comparto fotografico nel mondo degli smartphone: l'azienda coreana ha presentato il nuovo Galaxy A9, il primo telefono al mondo che ha 4 sensori posteriori in grado di lavorare in differenti combinazioni per assicurare il miglior risultato possibile quando si scatta una fotografia. Ad esempio, è possibile sfruttare il sensore con zoom ottico 2x, oppure utilizzare quello con l'ultragrandangolo da 120°. O ancora: c'è l'obiettivo di profondità che permette di controllare la profondità di campo e ottenere l'effetto bokeh. E' poi possibile scattare immagini in qualsiasi condizione di illuminazione grazie all'obiettivo principale tra i quattro, quello da 24 megapixel.

Il tutto, ricorda Samsung, supportato da una serie di soluzioni software che aiutano l'utente nello scatto. Tra questi ci sono, ad esempio, Ottimizzatore Scene, grazie al quale la fotocamera intelligente è in grado di riconoscere in automatico la scena inquadrata per ottimizzare istantaneamente la qualità dell'immagine, e la Rilevazione Difetti, per scatti sempre perfetti. Chiaramente, non manca la fotocamera anteriore, affidata a un sensore da 24 megapixel.

Galaxy A9, nonostante l'unicità delle 4 fotocamere, rimane sul fronte dell'hardware uno smartphone di fascia media: lo schermo è un amoled da 6,3'' con risoluzione 1080x2220, all'interno ci sono un processore Octa Core Qualcomm SDM660, 6 gigabyte di ram, 128 gigabyte di spazio per l'archiviazione, espandibili fino a 512 con una microSD, e una batteria da 3.800 mAh. Samsung ha già inserito all'interno dello smartphone l'assistente Bixby, Samsung Pay e Samsung Health. Il tutto gestito da Android 8.0 Oreo. Tre i colori al lancio: Caviar Black, Lemonade Blue e Bubblegum Pink.

"Come leader globali nel settore degli smartphone, siamo ben consapevoli dell'esigenza di significative innovazioni in un mondo frenetico guidato dalla comunicazione visiva", ha commentato DJ Koh, presidente e ceo della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics. "Grazie alla nostra esperienza nello sviluppo di fotocamere per gli smartphone, stiamo introducendo tecnologie di nuova generazione in tutto il portfolio Galaxy, per offrire ad un numero sempre maggiore di persone la possibilità di sperimentare funzionalità all'avanguardia. Siamo entusiasti di essere riusciti a mantenere questa promessa e di poter presentare una tecnologia unica al mondo con la fotocamera di Galaxy A9", ha aggiunto.