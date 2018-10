Huawei, nuovi top di gamma con la serie Mate 20

Huawei ha presentato oggi la nuova serie di smartphone top di gamma, composta da Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 X e Porsche Design Mate 20 RS. Con i nuovi telefoni l’azienda cinese punta non solo sul design, ma anche su performance elevatissime e caratteristiche inedite, come la possibilità di trasformare il P20 Pro dispositivo in una basetta per la ricarica wireless. Inoltre, Huawei ha potenziato i processori grafici permettendo così di effettuare editing video in tempo reale e animazioni in 3D da oggetti scansionati con la fotocamera.

Il Mate 20 Pro è dotato di display da 6,39’’ con i bordi curvi e un rapporto 19,5:9, sotto al quale è racchiuso il sensore per le impronte. In questo modo la superficie del display occupa quasi il 100% di quella del telefono.

Fiore all’occhiello del nuovo smartphone sono, come tradizione di Huawei, le fotocamere create in collaborazione con Leica. Ce ne sono tre e questa volta il produttore cinese ha previsto un grandangolo molto spinto, che affianca le altre due lenti, un altro grandangolo meno spinto e un teleobiettivo. Le tre fotocamere sono rispettivamente da 20mpx, 40 mpx e 8mpx.

Altro punto di forza è la batteria, da 4200mAh, che si carica anche in modalità wireless. Grande attenzione sul fronte del design: profilo in metallo, posteriore in vetro con al centro le fotocamere e nuove texture per le colorazione, tra cui verde smeraldo e un rosa oro.

Il Mate 20 è il fratello piccolo, per alcune caratteristiche, del Mate 20 Pro. Lo schermo da 6,53’’ ha una risoluzione inferiore, ha meno ram, non supporta il riconoscimento del volto e le fotocamere sono da 12mpx, 16mpx e 8mpx. Il sensore per le impronte è sul retro e non sotto allo schermo. La batteria è leggermente meno capiente, da 4000mAh.

Il Mate 20 X ha invece uno schermo da 7,2’’, cioè con dimensioni simili a quelle di un tablet. Supporta l’utilizzo del pennino con 4096 punti di pressione. Molto potente la batteria, da 5000mAh. Inoltre, Huawei prosegue con la collaborazione con Porsche con il nuovo Mate 20 RS, un Mate 20 Pro rivisto nel design, con una copertura in pelle vera e una banda di vetro sul posteriore che permette la ricarica wireless.