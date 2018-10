"Cambiate PIN": nuove truffe online

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA/IPA)

Nuovi tentativi di truffa on line denunciati dall'Inps. L'Istituto segnala infatti che è "in atto un tentativo fraudolento di carpire le credenziali degli utenti", attraverso il cosiddetto phishing e "tramite l'invio di email contenenti un invito a verificare le proprie credenziali effettuando l'accesso al 'Casellario dei lavoratori attivi', con relativo link che ovviamente non conduce al sito istituzionale dell'Inps" si legge sul sito.

"Qualora si siano già seguite le indicazioni di tali email - è la raccomandazione dell'Istituto di previdenza - si suggerisce di cambiare nuovamente il proprio PIN sul portale".