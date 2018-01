Il '4 Ganci' Fay torna in limited edition riletto da Arbesser

Fay rilancia per il prossimo autunno inverno lo storico giaccone '4 Ganci', ispirato alle uniformi dei pompieri americani, in una limited edition. E Arthur Arbesser, direttore creativo del brand dallo scorso settembre, introduce una personale visione dei ganci per la stagione 2019.

Propone infatti un parka in nylon ripstop, il cui aspetto tridimensionale viene messo in evidenza dall’effetto gommato lucido; l’interno come il cappuccio sono fissi, in tono a contrasto, trapuntati e imbottiti in ovatta tecnica. Le proporzioni si fanno più over e il colore must di stagione è un giallo acido, freddo, quasi sulfureo, sul quale spiccano i tipici ganci cromati che qui sono tre.