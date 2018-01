Ispirazione british per la nuova collezione di Eleventy

Radical Chic la collezione che Eleventy porta in scena a Milano Moda Uomo per il prossimo inverno. I riferimenti sono chiari: l'Inghilterra e la Scozia degli anni Settanta e Ottanta, dove i caldi colori del miele e dei bruciati si fondono con le tonalità del sottobosco e dei classici giardini inglesi. I filati e i tessuti traggono ispirazione da quel mondo, tra i tessuti più morbidi, come lana e cashmere, e quelli dall'aspetto più crudo, come shetland garzato, tweed, fustagno, che si contrappongono a soffici lane alpaca in capispalla e abiti sartoriali.

I capi formali comprendono alcuni cappotti e giacche in maglia spigata dalla texture irregolare; abiti, cappotti stile militare, pantaloni jogging in velluto a righe larghe dal sapore british. Ciascun capo ha dettagli preziosi, come i colli sciallati e le trecce tridimensionali tinte a mano nelle maglie; i bottoni intrecciati in pelle dal sapore vintage o in ottone antico di derivazione militare; i patch cuciti a mano sui pantaloni. Completano la collezione una linea di accessori, di calzature e una capsule di intimo.