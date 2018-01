Kiton lancia KNT, firmata da Mariano e Walter De Matteis

Si chiama KNT ed è la collezione che Kiton lancia per il prossimo autunno inverno, che fa il suo ingresso tra le proposte fashion al maschile con Milano Moda Uomo. Si tratta della prima collezione firmata di gemelli Mariano e Walter De Matteis, terza generazione della famiglia Kiton. Si tratta di un nuovo progetto che si compone di un cappotto, un giaccone, un abito, due pantaloni da jogging, due camicie, tre felpe e quattro paia di sneaker. Il tutto ovviamente facilmente coordinabile anche grazie alla scelta della monocromia e di linee molto semplici e pulite. Un mini guardaroba che contempla l'essenziale.

Lo stile, rispetto all'uomo Kiton classico, è rilassato, meno formale. Una sorta di travelwear che conserva il piglio sartoriale. La scelta del nome, spiega la maison, nasce da Kiton New Textures, un acronimo, dunque. Tra i tessuti scelti per questa collezione la lana 14 micron, i cashmere pettinati ed i cashmere e lino, lavorati su telai mai utilizzati prima di ora con filati così fini. La palette di colore prevede blu, nero, grigio antracite, arricchiti da un piccolo tocco di bordeaux-rosso.

"KNT - spiegano i direttori creativi del nuovo brand Walter e Mariano De Matteis - è un motivo di grande orgoglio per noi. Lavorare con nostro padre è una palestra durissima, da noi pretende sempre il doppio dell’impegno che pretende dagli altri suoi collaboratori. Abbiamo cercato di far tesoro dei suoi insegnamenti, mettere a frutto le sue ramanzine, rubarne i segreti e l’amore per i tessuti e per la qualità. E così che è nata KNT, una capsule che riflette la nostra concezione di eleganza rilassata e di comodità senza rinunciare all’eccellenza sartoriale e delle materie prime. Siamo felici di rappresentare la terza generazione della famiglia Kiton, abbiamo una grande responsabilità ma la sfida ci entusiasma".