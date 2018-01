Primo flagship a Milano per Woolrich

Grande festa ieri sera in casa Woolrich, per l'inaugurazione del primo flagship store a Milano, in corso Venezia. Il brand ha scelto la settimana della moda maschile per aprire le porte in città. La boutique, sviluppata su 700mq di superficie totale, è stata progettata dallo studio giapponese Wonderwall di Masamichi Katayama. Una Lounge Area, uno spazio per la personalizzazione dei capi, una 'Green Area' firmata da Green Fingers e una 'Extreme Weather Experience Room' caratterizzano il negozio.

