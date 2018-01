Moschino lancia prima limited edition per Chinese New Year

In occasione del Chinese New Year Moschino ha lanciato una prima limited edition dedicata. Jeremy Scott, direttore creativo del brand, sceglie di ispirarsi a Pudgy, celebre cane a fumetti e fedele amico di Betty Boop. Il 16 febbraio avrà infatti inizio l’Anno del Cane, undicesimo protagonista dell’oroscopo cinese. La collezione di ready-to-wear e accessori, composta da 7 articoli, comprende una maglia, una T-Shirt, un abito, uno zaino, un portachiavi, un foulard e un iPhone case, tutti in colore rosso, considerato, per tradizione, benaugurale. La limited edition Chinese New Year 2018 sarà disponibile online su moschino.com, presso le principali boutique del marchio a Milano, Roma, Londra, Parigi, New York e Los Angeles, attraverso la rete franchisee di Moschino, nei più prestigiosi multibrand store del mondo.