Arrivano i collant indistruttibili

Chi indossa spesso le calze lo sa: è impossibile non romperne, graffiarne o smagliarne un paio dopo qualche utilizzo. Ecco perché la star up statunitense Sheerly Genius ha ideato delle calze in tessuto balistico, lo stesso che viene utilizzato per realizzare i giubbotti antiproiettile. I collant, in attesa di brevetto, sono stati progettati con un complesso sistema di tecniche che impedisce al tessuto di strapparsi o bucarsi.

"Le nostre fibre non sono solo alcune delle più resistenti al mondo - afferma la start up - ma sono anche atossiche, antibatteriche, comode e morbide al tatto". Lavabili in lavatrice, i collant hanno cuciture rinforzate e sono progettati per adattarsi a qualsiasi tipo di corpo. Per finanziare il suo progetto, Sheerly Genius ha lanciato una campagna su Kickstarter, mentre sul sito web della start up il modello è disponibile in preordine a 79 dollari.