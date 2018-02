Il fotografo di Lady D accusato di molestie

Patrick Demarchelier con la moglie Mia Demarchelier (al centro) e Maria Sharapova (Afp)

Dopo Hollywood, l'effetto Weinstein travolge anche il mondo della moda. Patrick Demarchelier, tra i più influenti fotografi del settore, è stato accusato di molestie sessuali da parte di alcune modelle. Il fotografo personale della principessa Diana, 74 anni, è finito nel mirino del 'Boston Globe', (il quotidiano statunitense, celebre per l'inchiesta sugli abusi sessuali dei preti dell'arcidiocesi di Boston raccontata nel film 'Il caso Spotlight', ndr), che in un'inchiesta pubblicata nei giorni scorsi, ha inserito il suo nome in una lista di fotografi e stilisti, tra cui Karl Templer, accusati di molestie.

A puntare il dito contro Demarchelier sono sei modelle e un'ex assistente del fotografo, che in una mail inviata alla direttrice di 'Vogue Usa', Anna Wintour, ha raccontato di aver ceduto alle sue avance per paura che un ulteriore rifiuto avrebbe compromesso il proprio lavoro. Altre modelle intervistate dal quotidiano hanno invece riferito di essere state afferrate per il seno e di essere state toccate sui genitali.

Il fotografo, secondo quanto riporta il 'Daily Mail', ha respinto le accuse definendole "ridicole". Sposato da anni con Mia Demarchelier, il fotografo francese ha detto che "mai, mai, mai" ha toccato in modo inappropriato una modella, bollando le accuse come "pura menzogna". Oltre a Demarchelier, sono stati accusati di molestie anche i fotografi Seth Sabal, Greg Kadel e Andre Passos. In seguito alle rivelazioni del 'Boston GLobe', Condé Nast, il gruppo editoriale che pubblica 'Vogue', 'Glamour' e 'Gq', ha sospeso le collaborazioni con Demarchelier.

Il 74enne, che ha scattato le copertine delle più importanti riviste di moda, tra cui 'Harper's Bazaar', 'Vogue' e 'Glamour', oltre al Calendario Pirelli nel 2005 e nel 2008, è il secondo fotografo di moda a finire sotto accusa. Il mese scorso, sulle pagine del 'New York Times', alcuni modelli hanno lamentato di aver subito molestie dal peruviano Mario Testino.