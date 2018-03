Gucci 're' di Instagram durante #MFW

Oltre 1.200 post dedicati e 15 milioni di interazioni totali durante la Fashion Week su Instagram nel periodo compreso tra il 20 e il 26 febbraio scorsi. L'analisi di Blogmeter mostra che l'hashtag risultato più engaging durante la manifestazione è stato quello promosso da Camera Nazionale della Moda Italiana, #MFW, che ha totalizzato oltre 12 milioni di interazioni, di cui 7,2 milioni generate da Gucci, 1,16M da Moschino e 1,12M da Versace.

A salire sul gradino più alto, con un engagement totale di 7,56 milioni, è stato Gucci che durante la settimana della moda milanese ha guadagnato oltre 278mila nuovi fan. Anche il premio come most engaging post va alla casa di moda fiorentina che, nonostante le varie polemiche intorno alla sua sfilata, ha raggiunto, con un post pubblicato il 21 febbraio oltre 600mila interazioni. Tra gli hashtag più apprezzati, legati a Gucci, #alessandromichele e #guccifw18.

Moschino, secondo per total engagement, ha stupito i suoi ospiti con una sfilata a metà tra lo stile anni ’50 e la pop-art, facendo scendere in passerella modelle dipinte di colori sgargianti dalla testa ai piedi e una Jackie O impersonata dalla giovanissima top-model Kaia Gerber. Con 87 post totali pubblicati nel periodo considerato, Moschino si è dimostrato il brand in assoluto più prolifico della manifestazione.

Terzo classificato Versace che ha ottenuto un enorme successo social con l’hashtag #VersaceTribute, dedicato alla collezione creata in occasione del ventennale della morte del fondatore della maison, Gianni Versace. Inoltre, con 109mila nuovi fan, Versace si è posizionato subito dopo Gucci per il maggior numero di follower acquisiti. Chiudono la Top5 dell’Instagram Fashion Index, Fendi, che con un’istantanea dell’influencer Chriselle Lim, in total look Fendi ha ottenuto oltre 108K interazioni per il singolo post e Giorgio Armani, con un post in cui lo stesso stilista posa assieme alla top-model israeliana Bar Refaeli, che ha raggiunto 52mila interazioni.

Protagonista della Fashion Week milanese su Instagram anche Moncler e i suoi special guest della #MonclerGenius, tra i quali la giovanissima attrice di Stranger Things Millie Bobby Brown, che ha ottenuto un enorme successo con un post che la ritrae in un abito creato appositamente dal brand.