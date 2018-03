Versace dice addio alle pellicce

(Foto Fotogramma)

"Pellicce? Ne ho abbastanza. Non voglio uccidere animali per fare moda". Così Donatella Versace annuncia l'addio all'utilizzo di pellicce di animali nelle proprie collezioni. Il direttore artistico "guarda al futuro in termini di company responsibility nei confronti delle persone e del pianeta. Questa decisione - si legge in una nota - è parte di un progetto più ampio incentrato sulle iniziative di sostenibilità di Versace, volte ad un approccio più consapevole e attento all’ambiente".

Il primo risultato di questo processo è stato l’apertura di una nuova boutique a Londra, in Sloane Street, la prima ad avere la certificazione Leed, e alla quale seguiranno le aperture delle nuove boutique di Miami e Monaco nei prossimi mesi del 2018".

“I prodotti in pelliccia rappresentano solo una parte minoritaria dell’offerta di Versace. Questa decisione è un tassello di un più ampio programma di innovazione sostenibile per Versace, che include non solo un forte impegno a collaborare con tutta la nostra filiera, ma anche un profondo cambiamento culturale del quale beneficeranno tutti i dipendenti" afferma il Ceo Jonathan Akeroyd.