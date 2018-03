A Sì White Carpet cinque coppie inedite per la sposa

Cinque coppie inedite per la passerella di Sì White Carpet by Sposaitalia Collezioni. Una sfilata che vedrà protagoniste capsule collection create sotto la supervisione di Giusi Ferrè e frutto del design creativo di diversi stilisti e della realizzazione di importanti aziende del settore. Nasce da questa sinergia una serata, che si alternerà tra sfilate e cocktail. A poche settimane dall’apertura sono cinque le coppie che hanno aderito al progetto Sì White Carpet by Sposaitalia Collezioni.

Si parte con Blumarine, uno dei brand più apprezzati dal fashion system che ha scelto di consolidare e ampliare la sua collaborazione con Bellantuono Bridal Group; a seguire: Nicole Fashion Group con l’influencer Paola Turani; Tosca Spose che affiancherà il duo creativo Leitmotiv; Musani Couture in coppia con il talento emergente Stefano De Lellis; e ancora Bellantuono Bridal Group con il designer Efisio Marras.

Special guest della serata Carlo Pignatelli, che ha scelto Si White Carpet by Sposaitalia Collezioni per raccontare un nuovo capitolo della sua storia con una capsule celebrativa con cinque nuovi look. L’appuntamento è dal 6 al 9 aprile a fieramilanocity.