Virgil Abloh nuovo direttore artistico Louis Vuitton Uomo

Virgil Abloh è il nuovo direttore artistico delle collezioni Uomo di Louis Vuitton con effetto immediato. Lo annuncia il gruppo Lvmh. La sua prima sfilata per la maison francese si terrà a giugno in occasione della settimana della moda uomo a Parigi. “Ho seguito con grande interesse l’ascesa di Virgil, che ha lavorato con me da Fendi nel 2006, e sono entusiasta di vedere come la sua innata creatività e il suo approccio anticonformista lo abbiano reso così influente, non solo nel mondo della moda, ma anche cultura pop di oggi. La sua sensibilità per il lusso e il savoir-faire sarà la chiave per portare il menswear di Louis Vuitton verso il futuro,” dichiara Michael Burke, presidente e Ceo di Louis Vuitton.

“È un onore per me - aggiunge Abloh - accettare la posizione di direttore artistico Uomo di Louis Vuitton. Trovo che la storia e l’integrità creativa della Maison siano le fonti d’ispirazione chiave a cui guardare per creare parallelismi con i tempi moderni".