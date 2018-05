Pronti, si salpa: Chanel porta una nave in passerella

L'uscita finale della Cruise 2019 Chanel (Afp)

Un'enorme nave da crociera che salpa al Grand Palais. E tante marinarette che prendono il largo, solcando la passerella col basco in testa e vestite di righe da capo a piedi. Benvenuti a bordo de 'La Pausa', il transatlantico riprodotto da Chanel e così ribattezzato in onore del buen retiro di Mademoiselle in Costa Azzurra. Ma non chiamatelo Titanic. Perché, spiega Karl Lagerfeld a Wwd, la riproduzione si ispira piuttosto al Rex "la nave di Fellini in Amarcord".

Dopo il supermercato, l'aeroporto, le gole del Verdon e la mitica collezione presentata a Cuba, per la Cruise Collection 2019 la maison di rue Cambon torna a stupire con una sfilata scenografica. Sotto l'egida di Kaiser Karl, ecco sfilare le intramontabili righe marinière bianche e blu tanto care a Coco, fiumi di denim e il classico tweed riproposto nelle sfumature pastello.

Sulla Love Boat by Chanel lo sportswear si fonde con elementi presi in prestito dal guardaroba anni Sessanta: minigonne, collant bianchi e pantaloni lamé si alternano a jeans sdruciti, paillettes e giacchette bouclé. Immancabile il basco, mentre ai piedi le modelle portano mary jane argentate e bianche. Sottobraccio la borsetta-salvagente.

Look ispirati al movimento artistico del Vorticismo, che strizzano l'occhio a quelli indossati da Coco sugli yatch del suo amante, il Duca di Westminister. Ad ammirare la collezione una ridda di star come Lily-Rose Depp, Margot Robbie, e Kristen Stewart mentre in passerella le sorelle Gigi e Bella Hadid cedevano il passo a Barbara Palvin e Stella Maxwell.