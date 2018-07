Si ispira a Miami la nuova collezione per appassionati knitter

Dopo il successo della recente collezione Marrakech, We are knitter, brand internazionale di moda, maglia e uncinetto, lancia un’altra linea estiva di kit per realizzare oggetti decorativi, questa volta ispirata a Miami. La nuova collezione Welcome to Miami/Petit Point si basa sull’omonima e ricercata tecnica di ricamo, molto simile a quella del punto a croce, ma con un’importante differenza relativa al telaio: nel caso del Petit Point ha la forma quadrata per evitare che la tela perda la sua tenuta. In questo modo si raggiunge una finitura perfetta. Inoltre, i punti del Petit Point sono diagonali e con ricami molto piccoli, in modo che il disegno finale sia 'spesso'.

Nel caso della nuova collezione, la tecnica si applica a una decorazione ispirata alla Florida, più specificatamente alla Miami di fine anni ’80-inizio anni ’90. I creativi di We are Knitters hanno mixato diversi aspetti protagonisti dell’epoca e della località: il sole, il mare, l’intramontabile figura di Gianni Versace e tutto ciò che circondava il mondo dello stilista (le sfilate, le prime top model, i party, ecc.). Con un occhio anche all’architettura. I kit contengono tutto l’occorrente: i gomitoli di cotone ultra-leggero e l’uncinetto, l’ago da lana, il pattern-guida e la label.

Anche i nomi dei kit richiamano esplicitamente il mondo raccontato, tra creatività al top e mondanità: Am to Pm, Art Deco, Flamingo, Miami Beach, Wynowood.