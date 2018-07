I modelli del futuro? Sono Beatrice e Alberto

I vincitori di Elite Model Look Italia, Beatrice Gasparini e Alberto Boshetti

Si chiamano Beatrice e Alberto, hanno rispettivamente 16 e 19 anni e sono appena stati incoronati vincitori di Elite Model Look Italia il contest internazionale di model scouting tra i più famosi e autorevoli al mondo, che ogni anno porta sotto i riflettori molti volti nuovi della moda e la cui finale si è svolta ieri a Milano. Beatrice Gasparini viene da Trebaseleghe (PD) e studia all'Istituto Tecnico Turistico di Treviso. Ama fare immersioni, ha il brevetto di sub e le sarebbe piaciuto molto diventare una biologa marina. Ha una passione per la danza classica e per il mare.

Alberto Boschetti, invece, è nato e vive a Rimini, frequenta Scienze Politiche all'Università di Bologna. Gioca a tennis ma sogna di fare sci a livello agonistico. Ama leggere e cucinare e ha una passione per Stevie Wonder. I due vincitori hanno ottenuto il favore della giuria formata dai model manager di Elite Milano e presieduta da Elena Mansueto, Head of Women's Division di Elite Milano e da Ruggero Quarta, Head of Men's Division di Elite Milano, che ha avuto modo di osservarli e valutarli durante le prove di catwalk e shooting fotografico.

Beatrice e Alberto rappresenteranno l'Italia alla finale mondiale del contest, la prestigiosa Elite Model Look World Final - che quest'anno celebra il suo 35esimo anniversario.