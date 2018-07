Velasca, P101 e Milano Investment Partners investono 2,5 mln euro

P101 Sgr, venture capital specializzato in investimenti in società digitali e technology driven, in qualità di lead investor, e la Milano Investment Partners (Mip) di Angelo Moratti, società di gestione di fondi specializzata in investimenti in Venture Growth, insieme ad un pool di investitori privati, hanno sottoscritto un finanziamento di 2,5 milioni di euro a favore di Velasca, il digital native brand di calzature Made in Italy di alta qualità. L’investimento di P101 è il secondo nella società, dopo il primo round effettuato nel novembre 2016.

La società, già a break-even da fine 2017, attraverso questi fondi intende supportare l'espansione su scala nazionale ed internazionale, con particolare focus sullo sviluppo commerciale in modalità omnichannel nativa che rappresenta l’offerta unica di Velasca in Italia, Europa e Nord America.

Con una crescita costante ed esponenziale del fatturato (+100% nel 2017 rispetto al 2016; con un run rate di fatturato nel 2018 già superiore a 5 milioni di euro), Velasca genera già il 20% del proprio business all’estero, soprattutto nei mercati francese, inglese e del Nord-Europa. Il segmento vendita online (e-commerce) ha contribuito al fatturato 2017 per circa il 35% rispetto al 65% del fatturato generato offline (negozi monomarca). Fondata nel 2013 da Enrico Casati e Jacopo Sebastio, la società si inserisce in un settore, quello dell’online fashion, che solo in Italia vale oltre 2,5 miliardi di euro ed ha un tasso di crescita annuo pari al 28%