Moda, Zanchetti alla fashion week con nuova collezione in pvc

Zanchetti, primavera estate 2019

Debutta a Milano Moda Donna Zanchetti, maison di pelletteria e accessori marchigiana, che presenta in via Tortona la nuova collezione 2019, tra pezzi unici in pelle ispirati a un viaggio esotico e i colori freddi della barriera corallina che prendono vita su materiali trasparenti, mentre le tonalità calde della sabbia animano tela e denim. La borsa iconica Amleto è arricchita con piccoli pezzi che ampliano la gamma.

E intanto il marchio continua a crescere in Giappone che rappresenta il primo mercato di sbocco: "ci siamo sempre più affermati facendo ingresso nei negozi multibrand e nei department store" racconta Francesco Cangiotti che ha lanciato il brand insieme a Giacomo Zanchetti. "Il Giappone resta il nostro mercato di riferimento con l'80-90% del fatturato. Con questa nuova collezione puntiamo a spingere il marchio anche sul mercato italiano, facendo leva sia su un entry price interessante, sia sul logo, elemento che è tornato di grande tendenza, che abbiamo ben evidenziato sulla parete della borsa" assicura.

"Per la prima volta entriamo nel calendario delle presentazioni della fashion week: saremo il 21 settembre in via Tortona 12, con un open day dalle 10 alle 18". I pezzi più rilevanti saranno le shopping colorate e trasparenti, il modello Amleto con varianti in pvc colorate". E dopo Milano sarà la volta di Parigi, sempre in occasione della settimana della moda, "con un temporary showroom, un'occasione anche per venire a contatto con buyer internazionali" e aprire dunque nuovi mercati.