Antonelli apre primo flagship store a Milano

Antonelli Firenze, azienda fondata nel 2001 da Roberta e Enrica Antonelli a Castelfiorentino, apre il primo flagship store a Milano, in Corso Venezia 12. Centocinquanta metri su due piani con tre grandi vetrine sulla strada. "Partiamo da Milano perché riteniamo che la città sia un punto di riferimento importante per quel pubblico internazionale, attento all’eccellenza e alla qualità del made in Italy", affermano le fondatrici Enrica Antonelli, presidente e direttore creativo, Roberta Antonelli vicepresidente e direttore amministrativo e finanziario; insieme a Marco Berni, terza generazione, amministratore delegato, direttore commerciale e sviluppo strategico.

“E’ un valore nel quale crediamo fermamente, per questo - aggiunge - manteniamo la nostra filiera in Italia, con una significativa concentrazione nel territorio toscano”.

“L’investimento su Milano – aggiungono - si inserisce all’interno di un piano industriale di più ampio respiro che prevede l’apertura di altri 5 fagship stores in Europa e Italia”. L’azienda ha archiviato Il 2017 con un fatturato di 12,5mln di euro e prevede di chiudere il 2018 con 15 milioni di euro. La quota export è pari al 65%, ma con la prospettiva di arrivare al 73 per cento nel 2018. Il concept progettuale è realizzato dall'architetto Cristiano Baldinotti dello studio Archibald.