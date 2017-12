"Pillole e preservativi gratis", scatta la petizione online

Pillole e preservativi gratis per assicurare il diritto alla procreazione responsabile e tutelare il diritto alla salute delle donne. E' quanto chiede il Comitato per la contraccezione gratuita e consapevole - formato da ginecologhe, ostetriche, epidemiologi e giornalisti di tutta Italia - in una petizione lanciata lo scorso 6 dicembre sulla piattaforma Change.org. Un appello rivolto al Ministero della Salute e all'Agenzia del Farmaco (Aifa) per rendere gratuita la contraccezione in Italia dove, sostengono i firmatari, "a differenza di altri Paesi europei come la Francia, il Belgio e la Germania, è interamente a carico delle cittadine e dei cittadini, salvo rare iniziative locali". Secondo il portavoce del Comitato, il ginecologo consultoriale Pietro Puzzi, "è necessaria un'azione a livello nazionale per rimuovere discriminazioni economiche e territoriali e garantire a tutte le cittadine e i cittadini, anche quelli che appartengono alle fasce socio- economiche più svantaggiate, l'accesso a presidi che rientrano nella lista delle medicine essenziali stilata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e aggiornata nel 2017". "Chiediamo a tutta la società civile, cittadine e cittadini, di far sentire la propria voce firmando il nostro appello", aggiunge la collega Marina Toschi, sostenendo che "oggi in Italia il costo della contraccezione risulta troppo oneroso per tante donne, coppie e famiglie in condizioni di disagio economico, acuite dalla crisi. La concreta difficoltà di regolare la propria fertilità, programmando e distanziando adeguatamente le gravidanze, ma anche la scelta obbligata del contraccettivo meno adatto - prosegue - hanno un evidente impatto negativo sulla salute fisica e psicologica di queste donne, accentuando ulteriormente i loro problemi economici e sociali". Da qui il lancio della petizione online che ha già superato le 26mila firme.