Non basta essere magre, le donne ora vogliono i muscoli

Sfilata di Victoria's Secret a New York (Fotogramma)

'Magro è bello', strillavano un tempo le silhouette di modelle, miss e dive da copertina. Un refrain che ha fatto impennare negli anni la richiesta di diete, trattamenti e strategie per arrivare a sfoggiare una linea da silfide. Ebbene, ora magro non è più bello: il corpo femminile che piace di più deve essere anche tonico e muscoloso. A certificarlo uno studio condotto da Frances Bozsik dell'University of Missouri a Kansas City, pubblicato su 'Sex Roles'. A rivelare il cambio di paradigma, l'esame di oltre un decennio di vincitrici al concorso di Miss Usa, oltre a un sondaggio tra studenti usando due foto di una stessa modella, con o senza muscoli (nel secondo case le immagini erano corrette al pc).

Ebbene, l'esame delle immagini in bikini delle reginette di bellezza che hanno trionfato al concorso americano dal 1999 al 2013 sono state mostrate a 78 studentesse che le hanno giudicate e votate. Sulla base del loro giudizio, il team ha stabilito che le ultime vincitrici non solo impersonavano l'ideale di magrezza, ma erano diventate anche più muscolose rispetto alle campionesse del recente passato, e piacevano di più. Nel secondo studio, poi, i ricercatori hanno giocato con photoshop, mostrando a 64 studenti coppie di fotografie che ritraevano 14 modelle. Anche in questo caso i 'giudici' hanno mostrato di preferire la versione 'magra e tonica' a quella 'semplicemente magra'. "C'è stato un passaggio dell'immagine ideale femminile dalla magrezza semplice all'apparenza di una buona forma muscolare", spiega Bozsik, un cambiamento in cui un certo ruolo potrebbe spettare ai post aspirazionali diffusi sui social media.