Salute in rosa, al via settimana di visite gratis

(Fotogramma)

Una settimana di visite ed esami gratuiti in tutta Italia per tutelare la salute delle donne. Al via la terza edizione dell'(H) Open Week, l'iniziativa promossa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in occasione della Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Fino al 22 aprile, attraverso oltre 190 ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne oltre 4.000 visite ed esami strumentali e saranno organizzati oltre 500 incontri.

Gli eventi informativi saranno realizzati nell'ambito di 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell'osso, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, sostegno alle donne vittime di violenza. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l'elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.