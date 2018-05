Ritirati 5 lotti di Enterogermina

(Fotogramma)

"Un richiamo preventivo di 5 lotti di 'Enterogermina* 2 miliardi di capsule rigide' presso i grossisti e le farmacie in Italia, per un potenziale problema di sicurezza in caso di assunzione prolungata del prodotto oltre la durata indicata nel foglietto illustrativo". Lo comunica l'azienda farmaceutica Sanofi, che ha concordato il richiamo con l'Aifa. Sanofi sottolinea "di essere impegnata a garantire la sicurezza dei pazienti e l'uso responsabile di tutti i suoi prodotti e che non sono stati segnalati eventi avversi correlati a questo richiamo". L'azienda ha messo a disposizione dei consumatori il numero verde 800.536.389.

I numeri dei lotti: 3029 scadenza 08/2018; 2022 scadenza 05/2019; 2034 scadenza 10/2019; 2034A scadenza 10/2019; 3058 scadenza 08/2020. "Questi 5 lotti sono stati rilasciati prima dell'introduzione di nuove linee guida nel gennaio 2018 che richiedevano nuovi limiti relativi a 24 impurezze elementari nei prodotti commercializzati. Questi lotti - evidenzia la Sanofi - sono stati rilasciati in conformità con il dossier di registrazione del prodotto e le linee guida internazionali in vigore al momento. Oltre a questi 5 lotti - conclude l'azienda - nessun altro lotto di 'Enterogermina 2 miliardi di capsule' e nessun altro prodotto della linea 'Enterogermina' è interessato da questo recall".