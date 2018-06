Cucchiani presidente del San Raffaele

(Foto Fotogramma)

Cambi al vertice nei consigli di amministrazione degli ospedali del Gruppo ospedaliero San Donato. Fra le new entry nomi di primo piano del mondo della finanza. Enrico Tommaso Cucchiani, ex Ceo di Banca Intesa, è stato nominato, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, presidente dell'ospedale San Raffaele di Milano e nel Cda entrano Alessandro Daffina di Rothschild Italia e l'avvocato Luigi Santa Maria.

Il rinnovo degli organi amministrativi è stato comunicato oggi dalla famiglia Rotelli che ha sottolineato come l'obiettivo sia stato quello di "far entrare nella governance aziendale nuove figure altamente qualificate e motivate per intraprendere nuove sfide".

Rimangono nel consiglio dell'ospedale San Raffaele: Gaspare Emmanuele Trizzino, Riccardo Manca, Nicola Grigoletto, Roberto Poli, Marco Rotelli e Andrea Cuomo. Il nuovo collegio sindacale dell'ospedale sarà composto da Patrizia Papaluca, (presidente), Silvia Passalacqua (sindaco), Massimo Zamboni (sindaco), Alessandro Manusardi e Massimiliano Nova (sindaci supplenti). La Fondazione Centro San Raffaele ha invece nominato il nuovo vice presidente, Anna Flavia D'Amelio Einaudi, e il nuovo consigliere di amministrazione Bianca Maria Malinverni.

Confermati il presidente Gianna Zoppei, i consiglieri Elena Bottinelli, Rocco Mangia e Paolo Rotelli. Confermato anche l'attuale collegio sindacale: presidente Marco Confalonieri, Nicoletta Dolfin (sindaco), Gianluigi Fiorendi (sindaco). Per il Policlinico San Donato è stato nominato nuovo amministratore delegato Francesco Galli a cui si unisce come consigliere di amministrazione Vittorio Emanuele Falsitta. Confermati il presidente Paolo Rotelli, il vice presidente Marco Rotelli e i consiglieri Gianezio Dolfini, Nicola Grigoletto, Riccardo Manca. Rimane confermato l'attuale collegio sindacale: Anna Strazzera (presidente), Alessandro Manusardi (sindaco), Livio Strazzera (sindaco), Marco Briganti e Marco Confalonieri (sindaci supplenti).

Per l'ospedale Galeazzi sono stati nominati nuovi consiglieri di amministrazione: Francesco Bertocchini e Giorgio Giudici. Confermati nel consiglio di amministrazione: il presidente Roberto Poli, i vice presidenti Dario Beretta e Paolo Rotelli, i consiglieri Gianezio Dolfini, Riccardo Manca, Marco Rotelli, Gaspare Emmanuele Trizzino. Il nuovo collegio sindacale dell'ospedale sarà composto da Patrizia Papaluca (presidente), Silvia Passalacqua (sindaco) e Massimo Zamboni (sindaco). Confermati Alessandro Manusardi e Salvatore Renna (sindaci supplenti).

Anche l'Istituto clinico Villa Aprica avrà un nuovo consigliere di amministrazione, Andrea Passarelli. Confermati l'attuale presidente Vittorio Gelpi, il vice presidente Paolo Rotelli e i consiglieri Gianezio Dolfini, Riccardo Manca, Marco Rotelli. Confermato anche l'attuale collegio sindacale: Anna Strazzera (presidente), Marco Confalonieri (sindaco), Livio Strazzera (sindaco), Alessandro Manusardi e Salvatore Renna (sindaci supplenti).

Per gli Istituti Clinici di Pavia e Vigevano Giuseppe Mininni è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Gabriele Pelissero, presidente uscente, rimane in qualità di consigliere di amministrazione. Il professore universitario, che per 30 anni è stato al fianco del fondatore del San Donato Giuseppe Rotelli, rimane figura di riferimento del gruppo in tutti gli ambiti associativi - come Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), Assolombarda, e il Cluster delle scienze della vita - e nei rapporti con le istituzioni. Confermati il vice presidente Paolo Rotelli e i consiglieri Gianezio Dolfini, Pietro Gallotti, Marco Rotelli, Gaspare Emmanuele Trizzino. E confermato anche l'attuale collegio sindacale: Anna Strazzera (presidente), Salvatore Renna (sindaco), Stefano Seclì (sindaco), Marco Briganti e Marco Confalonieri (sindaci supplenti).

Per la Casa di Cura La Madonnina è nominato presidente Gaspare Emmanuele Trizzino, vice presidente Marco Rotelli, nuovo amministratore delegato Renato Cerioli. Confermati i consiglieri di amministrazione Gianezio Dolfini, Riccardo Manca e Paolo Rotelli. Il nuovo collegio sindacale della casa di cura sarà composto da Daniele Discepolo (presidente), Marco Briganti (sindaco), Stefano Ruberti (sindaco), Salvatore Renna (sindaco supplente). Confermato Alessandro Manusardi (sindaco supplente). Infine, la società H San Raffaele Resnati ha nominato il nuovo presidente del consiglio di amministrazione, Nicola Grigoletto. Confermati il vice presidente Paolo Rotelli, i consiglieri Elena Bottinelli, Riccardo Manca, Marco Rotelli. Confermato anche l'attuale il collegio sindacale, con Mario Massari (presidente), Marco Confalonieri (sindaco), Paolo Ludovici (sindaco), Alessandro Manusardi e Livio Strazzera (sindaci supplenti).