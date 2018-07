"Slime tossico, fuorilegge 8 prodotti su 11"

(Xinhua)

Lo 'Slime fai da te', uno dei giochi più richiesti dai bambini di tutto il mondo, potrebbe essere causa di seri rischi per la loro salute. A lanciare l'allarme, ripreso anche da Bbc.com, è l'associazione di consumatori inglese 'Wich?', che dopo aver testato 11 dei prodotti gelatinosi più popolari sul mercato, e in vendita su Amazon, ha riscontrato in ben 8 casi livelli di boro superiori a quelli raccomandati (300 mg/kg), quattro volte di più dei limiti di sicurezza consentiti dalle norme Ue.

Il boro - precisano da 'Wich?' - è una sostanza chimica che si trova nel borace, ingrediente comune nello slime e che ne determina la viscosità. L'esposizione a livelli eccessivi di boro - avvertono - può causare irritazione, diarrea, vomito e crampi.

L'associazione inglese ha immediatamente trasmesso i risultati dei test all'Ufficio per la sicurezza e gli standard dei prodotti britannico, sottolineando come sia necessaria una "migliore regolamentazione del mercato", dal momento che molti prodotti hanno "un'etichettatura di sicurezza minima o scarse informazioni sugli ingredienti". Dopo le segnalazioni, le aziende produttrici della "gelatina" hanno rimosso gli "slime tossici" che non avevano superato i test di vendita.

"Dovrebbero esserci cambiamenti fondamentali nel sistema di sicurezza di questi prodotti - ha osservato il direttore dell'indagine, Nikki Stopford - I genitori che acquistano questi giocattoli per i loro figli dovrebbero avere la tranquillità di sapere che sono sicuri. I produttori dovrebbero smettere di produrre giochi non sicuri e il Governo e i rivenditori - conclude - dovrebbero semplicemente fare un lavoro molto migliore per tenere i rischi lontano dagli scaffali e dalle case della gente".