Camminare per star bene, torna Roccella FitWalking

Camminare elisir di salute. Fervono i preparativi in vista dell'appuntamento di fine luglio con il 'Roccella FitWalking', la camminata non competitiva più seguita in Calabria, nonché la seconda manifestazione di cammino per partecipanti d'Italia, giunta alla sesta edizione. Dopo il successo dell'ultima edizione, l'appuntamento è nel comune di Roccella Ionica dal 26 al 29 luglio, con un fitto programma di eventi sportivi, ludici, culturali e sanitari, con screening, visite e consigli per corretti stili di vita.

L'iniziativa centrale, organizzata dall'Asd Calabria Fitwalking presieduta da Fausto Certomà, affiancato dalla vicepresidente Maria Novella Luciani e con il patrocinio del Comune di Roccella Ionica e della Regione Calabria, è in programma domenica 29 luglio e anche quest'anno sarà preceduta da tre giorni fitti di appuntamenti sportivi, ludici, culturali e sanitari che avranno luogo nel villaggio che sarà allestito a Largo Colonne Rita Levi Montalcini. La manifestazione è stata presentata nei giorni scorsi da Certomà e Luciani.

In questa occasione è stato presentato il contributo a sostegno dell'iniziativa del testimonial 2018: Girolamo Sirchia, ex ministro della Salute, da sempre a sostegno di iniziative a favore di informazione e divulgazione di corretti stili di vita fra cui il movimento, e il cammino in particolare. "Ognuno di noi è custode della propria salute - ha ricordato Sirchia - Camminare bene, cioè camminare velocemente, è la raccomandazione che possiamo fare a tutti, grandi e piccini. Perché il movimento fisico, e in particolare il camminare bene, con tecnica, è uno strumento di salute facile che ci aiuta moltissimo. Quindi invito a partecipare al Roccella FitWalking", evento che vuole richiamare l'attenzione "su questa possibile terapia, oltre che costituire un elemento di socializzazione. Quindi partecipate e portate a casa la lezione che per tutto l'anno a venire dovrete muovervi con stile, metodo e sistematicità".

Anche quest'anno iscriversi alla manifestazione, oltre a far bene alla salute e allo spirito, farà bene al cuore: contribuirà a realizzare il sogno di ragazzi meno fortunati. Parte dei fondi raccolti sosterranno le spese di viaggio dei pazienti per il loro viaggio a Lourdes accompagnati dai volontari dell'Unitalsi. Inoltre, con la collaborazione e il sostegno di diverse amministrazioni comunali della Costa dei Gelsomini, saranno anche raccolti fondi per dotare i parchi giochi di altalene per disabili: "Garantire il diritto al gioco e al divertimento favorisce l'inclusione sociale e la solidarietà", spiegano i promotori. Ed ancora, parte dei fondi contribuiranno a dotare di defibrillatore la sezione dell'Avis territoriale. Con lo slogan 'Fare del Bene facendosi del Bene', ma anche 'E' tempo di BenEssere'. Con la collaborazione di Susan Komen Italia, infatti, il Roccella FitWalking si tinge di rosa.

L'apertura del Villaggio del FitWalking previsto per domani a Largo Colonne di Roccella Ionica, che accoglierà la Carovana della salute che rimarrà al Villaggio fino al 29 luglio. Tre unità mobili e professionisti della salute saranno a disposizione degli iscritti alla manifestazione per prestazioni di prevenzione e di screening sanitari. Un Villaggio ludico-sportivo che si veste di Villaggio della salute e del BenEssere. A partire da domani gli iscritti alla manifestazione potranno accedere a visite specialistiche e screening di prevenzione offerti dalla Komen Italia e dai professionisti del territorio.

Si potranno prenotare fino a esaurimento: mammografie (per donne dai 40 ai 49 anni e dai 70 anni in poi, ovvero donne non appartenenti alle fasce di screening che per la Regione Calabria sono dai 50 ai 69 anni); ecografie mammarie (donne under 40 anni); visite ginecologiche; consulenze nutrizionali; visite oculistiche (misurazione visus e screening ambliopia - bambini dai 3 anni in su); visite dermatologiche (mappatura nei) e altro ancora.

Nel corso della manifestazione non mancheranno momenti di formazione e approfondimento come il convegno 'La prevenzione in oncologia: un Cammino nel BenEssere' (28 luglio ore 21.30). Tra gli interventi è attesa la presenza di Riccardo Masetti, presidente della Susan G. Komen Italia.

Domenica, infine, la cittadina si vestirà di rosa: le magliette degli atleti si snoderanno su un percorso adatto a tutti, grandi e piccini. A passo di Fitwalking, i partecipanti potranno attraversare, accompagnati dalla musica, i luoghi più suggestivi e rappresentativi della città dove incontreranno punti di ristoro e sorprese.

Ci si può iscrivere, al prezzo simbolico di 6 euro, sul sito www.calabriafitwalking o al punto iscrizione a Largo Colonne di Roccella Ionica fino a 10 minuti prima della partenza.