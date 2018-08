Ancora allerta caldo per 11 città

(FOTOGRAMMA/IPA)

Caldo e afa non mollano la presa. Anche nei prossimi due giorni saranno ben le 11 città caratterizzate dall'allerta rossa: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Roma (solo mercoledì), Trieste, Venezia, Verona. Lo segnala il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute.

Il 'bollino rosso' equivale al livello 3 di allerta (il più alto) che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive e non solo dei gruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone con malattie croniche. In particolare, a Roma è previsto il livello 2 'bollino arancione', che indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".