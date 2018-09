Boom mal di schiena già a 11 anni

Bambini alla scuola primaria

Non sono più solo i grandi a lamentare acciacchi alla colonna e colpi della strega: il mal di schiena colpisce sempre di più anche i bambini, con dolori intensi fin dalla pubertà. E se la colpa è da attribuire in larga parte alla postura china su tablet e pc, fare sport in modo regolare può rivelarsi un antidoto. "Sempre più spesso i bambini iniziano a soffrire di mal di schiena in età adolescenziale, intorno agli 11 anni, e la colpa è delle abitudini scorrette, mancanza di attività motoria e passatempi sedentari, che modificano l'atteggiamento posturale", spiega David Pomarici, fisioterapista, osteopata, responsabile del Servizio di posturologia dell'età evolutiva presso il Gruppo Ini, Istituto neurotraumatologico italiano (Divisione Villa Dante).

"Ma attenzione - precisa - postura sbagliata non significa maggior rischio di patologie della colonna vertebrale, come la scoliosi e la cifosi. Lì c'è un aspetto genetico e familiare". Se si vuole prevenire il mal di schiena, al bando maratone su tablet, smartphone e videogame in nome dello sport. "In Italia molti bambini praticano sport solo un'ora a settimana, la maggior parte ha la televisione in camera, in molti passano più di 2 ore al giorno davanti a tv e videogiochi. Questo è un fattore di rischio non solo per l'aumento del peso, ma anche per il mal di schiena: i giovanissimi aumentano di peso, si muovono di meno, fanno meno attività sportiva - osserva ancora l'esperto - L'ideale, invece, sarebbe praticare almeno un'ora di attività fisica ogni giorno, sport, gioco all'aria aperta, corsa o passeggiata". E questo iniziando fin dai 6 anni.

"Si deve iniziare già dai 6 anni, preferibilmente sport individuali, come arti marziali e nuoto, perché il bambino inizia ad avere consapevolezza del proprio corpo, poi dagli 8 ai 12 anni può passare a uno sport di squadra - suggerisce l'osteopata - Lo sport infatti aiuta nel percorso di crescita fisica e psichica e, insieme a sane abitudini alimentari, contrasta sedentarietà e cattive abitudini posturali. Poi per il mal di schiena ci sono alcuni sport più indicati di altri. L'equitazione, ad esempio, migliora la postura e l'equilibrio, a differenza del nuoto, della danza classica o del tennis".

Nel caso in cui, invece, i primi dolori e fastidi alla schiena sono già insorti, cosa si può fare per combatterli? "L'osteopata fa una prima valutazione clinica generale - spiega Pomarici - Valuta l'armonia o la disarmonia della colonna vertebrale, l'appoggio podalico, la masticazione, il sovrappeso ponderale, ma anche l'aspetto psicologico, perché la postura risente delle emozioni, del nostro carattere. Laddove si riscontrano dei problemi, dei paramorfismi o dimorfismi, scoliosi già strutturate o ipercifosi, si invia il paziente da uno specialista ortopedico", conclude.