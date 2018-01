Con abuso ibuprofene a rischio fertilità maschile

Foto di repertorio (Fotogramma)

L'abuso di ibuprofene mette a rischio la fertilità maschile. L'uso eccessivo della molecola provoca, infatti, 'ipogonadismo compensato' oltre ad essere causa di disturbi come la perdita di tenore muscolare, disfunzione erettile e affaticamento. Sono i risultati di uno studio francese realizzato su giovani sportivi (categoria che utilizza particolarmente questo farmaco) dai ricercatori dell'Inserm e pubblicato su Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Gli studiosi hanno seguito 31 sportivi di età compresa tra i 18 e i 35 anni e, contemporaneamente, hanno esposto - in vitro - tessuto testicolare umano alla molecola. Hanno così dimostrato che con dosi importanti e prolungate del farmaco (1.200 mg al giorno per 6 settimane) nei giovani maschi si hanno effetti gravi. Si evidenziano, infatti, condizioni riscontrabili, in genere, solo nel 10% degli uomini anziani, associate a rischi elevati per la salute riproduttiva.

I dati dello studio indicano infatti che dosi elevate di ibuprofene influiscono sul livello dell'ormone luteinizzante (Lh) prodotto dall'ipofisi e che ha la funzione di regolare le gonadi, oltre a un importante ruolo nel controllo del testosterone.