Influenza, arriva la pillola che la annienta in 24 ore

Un nuovo farmaco antivirale che promette di combattere l'influenza con una sola somministrazione, contro le due al giorno per cinque giorni degli attuali medicinali in commercio. A studiarlo l'azienda giapponese Shionogi: si tratta della molecola baloxavir marboxil (S-033188), che secondo i risultati dei trial è in grado, in alcuni pazienti, di annientare il virus in sole 24 ore, contro appunto le 72 necessarie fino a oggi. Ma la compagnia precisa che il trattamento breve non significa necessariamente anche una guarigione sempre veloce, riferisce la Cbs news online.

Gli studi hanno dimostrato comunque il suo spettro antivirale non solo contro i ceppi di influenza stagionali, ma anche contro virus resistenti all'oseltamivir e ceppi di influenza aviaria. Tecnicamente si tratta di un nuovo inibitore dell'endonucleasi, enzima essenziale per la trascrizione e la replicazione del virus dell'influenza.

Sulla base dei risultati dei trial, Shionogi - in partnership con Roche - prevede di presentare richiesta di autorizzazione per il prodotto in Giappone quest'anno, e successivamente anche negli Stati Uniti e in Europa. Ma non arriverà prima del prossimo inverno, se l'iter non avrà intoppi. Un altro studio globale di fase III è attualmente in corso in soggetti ad alto rischio di complicanze correlate all'influenza.