Bimbi e sport, niente più certificato medico fino a 6 anni

Salta l'obbligo di certificato medico per l'attività sportiva in età prescolare, con l'eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra. E' quanto stabilisce un apposito decreto del ministero della Salute e di quello per lo Sport.

"Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra" si legge nel testo dove si ricorda come la Federazione italiana medici pediatri abbia "segnalato la necessità di escludere dall'obbligo della certificazione medica" questi bambini "al fine di promuovere l'attività fisica organizzata dei bambini, di facilitare l'approccio all'attività motoria costante fin dai primi anni di vita, di favorire un corretto modello di comportamento permanente, nonché di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni".