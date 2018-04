Funziona il vaccino contro cancro ovaio

Un vaccino personalizzato che stimola e rafforza il sistema immunitario di chi lo riceve ha quasi raddoppiato il numero di donne sopravvissute al cancro ovarico in un arco di due anni. E' il risultato ottenuto da uno studio pilota dell'Università della Pennsylvania pubblicato su 'Science Translational Medicine', che ha coinvolto 25 donne: è stato dimostrato che 'riprogrammando' le cellule immunitarie in modo che riconoscano il tumore si può migliorare radicalmente la sopravvivenza. Quasi 8 donne su 10 che hanno ricevuto il vaccino insieme a farmaci immunoterapici sono sopravvissute per due anni, il 78% rispetto al 44% di coloro che hanno solo assunto medicinali.

Lana Kandalaft, della Perelman School of Medicine dell'ateneo Usa, a guida dello studio, ricorda che "il cancro ovarico è un killer silenzioso che, una volta diagnosticato, si trova di solito nella fase avanzata. La combinazione di chemioterapia e chirurgia è lo standard di cura, ma nell'85% dei pazienti la malattia si ripresenta e rimangono poche altre opzioni terapeutiche. Ma è stato dimostrato che circa il 55% delle pazienti con carcinoma ovarico ha una risposta immunitaria spontanea e questa risposta è correlata con una migliore sopravvivenza".

Il vaccino viene dunque prodotto prendendo le cellule immunitarie dal sangue della paziente, che vengono poi esposte a tessuto tumorale per 'addestrarle' a identificare e a infiltrarsi nelle cellule cancerose, annientandole. A un anno, il 100% delle donne vaccinate - tutte con tumore in stadio avanzato - era ancora vivo rispetto al 60% di quelle che avevano ricevuto solo due farmaci.