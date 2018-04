Ketamina in spray cancella depressione

(Fotogramma)

La ketamina, una droga pesante ma anche un farmaco anestetico regolarmente autorizzato, si mostra promettente per il trattamento 'rapido' della depressione maggiore e dei pensieri suicidi, secondo uno studio portato avanti dai ricercatori di Janssen Research and Development e della Yale School of Medicine. E' il primo approfondimento scientifico condotto sulla ketamina come terapia antidepressiva da un'azienda farmaceutica, in collaborazione con un'istituzione accademica. È stato pubblicato sull'American Journal of Psychiatry.

Lo studio ha esaminato 68 persone a rischio imminente di suicidio. Tutti i pazienti sono stati trattati in ricovero con antidepressivi. Inoltre, alla metà di loro è stata somministrata ketamina sotto forma di esketamina (parte della molecola di ketamina) tramite spray nasale, mentre a metà è stato somministrato un placebo. I ricercatori hanno rilevato che i pazienti che hanno usato esketamina hanno avuto un miglioramento molto maggiore dei sintomi della depressione durante le prime quattro settimane di trattamento. Tuttavia, dopo 25 giorni gli effetti si sono livellati.

Gli autori dello studio suggeriscono dunque che il farmaco potrebbe offrire un trattamento rapido ed efficace alle persone gravemente depresse e a rischio imminente di suicidio e potrebbe aiutare nelle fasi iniziali del trattamento, poiché la maggior parte degli antidepressivi richiede da quattro a 6 settimane per essere pienamente efficaci.

Mentre la ketamina funziona esattamente al contrario: ha effetto subito, ma poi esso si riduce. Lo spray nasale è ora in fase di studio III prima che possa essere autorizzato ufficialmente.