Aids, 2% malati nega di esserlo

(Afp)

Sono sieropositivi ma negano di esserlo e considerano il virus dell'Hiv e l'Aids un 'falso scientifico', continuando ad avere rapporti sessuali non protetti senza informare i partner. "E' difficile stimarlo ma possiamo dire che questa tipologia di pazienti con Hiv siano il 2% del totale. Spesso come associazione li abbiamo incontrati sui social network. E' un numero bassissimo e molti sono morti o muoiono perché non si curano. E' un atteggiamento pericolosissimo". A parlare all'Adnkronos Salute è Giulio Maria Corbelli, vice presidente di 'Plus onlus' la prima organizzazione italiana di persone Lgbt sieropositive, che commenta il caso dell'uomo arrestato ad Ancona con l'accusa di aver contagiato le partner dopo aver avuto rapporti sessuali non protetti, pur sapendo di essere positivo al virus da almeno 11 anni.

A sorprendere gli investigatori durante le fasi dell'arresto dell'uomo è stato soprattutto il cinismo con cui, nonostante i risultati delle analisi, rifiutava di considerarsi malato affermando di ritenersi non affetto da tale malattia. Non riconoscendo di essere affetto da Hiv ha continuato negli anni ad avere rapporti sessuali, anche non protetti, senza avvisare le partner occasionali. "Molti sostengono che il virus non sia mai stato isolato - prosegue Corbelli - o sono convinti che alcune eccezioni registrate dalla comunità medica di persone sieropositive che non hanno poi sviluppato l'Aids siano la dimostrazione delle falsità scientifiche in materia".

Il caso di Ancona non è il primo. A Roma ancora fa discutere la storia di Valentino Talluto, sieropositivo ribattezzato dalla stampa "l'untore di Roma", condannato a 24 anni di carcere. Talluto è stato accusato di epidemia dolosa e lesioni gravissime per avere contagiato con l’Hiv ben 32 persone tra cui molte sue ex partner e due donne in gravidanza.