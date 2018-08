Malattie metaboliche, a Flavio Bertoglio il 'Life For Mps Award'

Flavio Bertoglio

La National Mps Society, Federazione internazionale delle associazioni pazienti con mucopolisaccaridosi (Mps), premia oggi al 15esimo congresso annuale di San Diego un italiano per il suo impegno pluriennale: si tratta di Flavio Bertoglio, presidente dell’Associazione italiana mucopolisaccaridosi Aimps Onlus, che negli ultimi quindici anni si è distinto nella lotta alle Mps e nell’impegno a favore dei pazienti e delle loro famiglie.

Il riconoscimento (Life For Mps Award, ideato dallo stesso Bertoglio ormai una dozzina di anni fa) è stato attribuito a lui dagli altri presidenti e direttori di associazioni attive nelle Mps in particolare, si legge in una nota, "per l’impegno con cui si è battuto per una piattaforma associativa europea (Mps Europe), che proprio di recente ha visto la sua nascita, oltre che per gli altri sforzi e iniziative di advocacy a livello nazionale e internazionale".