Misurata la velocità della morte

Lenta ma implacabile. La morte di una cellula ha una sua velocità precisa: 2 millimetri all'ora. La scoperta, sulle uova di rana, è della Stanford University ed è stata pubblicata sulla rivista 'Science'. In realtà la velocità è di trenta millesimi di millimetro al minuto ma per semplificare la misurazione è stata tradotta in 2 millimetri all'ora. Gli scienziati hanno analizzato la velocità con cui le cellule delle uova di rana si 'uccidono' (una sorte di morte programmata) per proteggere lo sviluppo dell'organismo.

"Se conosciamo la velocità con cui le cellule muoiono, o più precisamente, il modo in cui muoiono, possiamo fare cose incredibili per malattie come il cancro o l'Alzheimer", hanno spiegato gli autori della ricerca, Xianrui Cheng e James Ferrell, al 'The Guardian'.