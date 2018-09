Curarsi alle terme, le novità d'autunno su Doctor's Life

Fotogramma

Sarà la medicina termale la protagonista del nuovo Corso di educazione continua in medicina in onda dal 15 ottobre su Doctor's Life, il canale tv dedicato h24 alla formazione e informazione di medici, dentisti e farmacisti, edito da AdnKronos Salute sul canale 440 della piattaforma Sky. Una strategia terapeutica dalle radici antiche, declinata finalmente in un'ottica moderna. Gli esperti analizzeranno, in particolare, le prospettive di questo approccio nelle malattie reumatiche e in pediatria.

Fra le nuove proposte del palinsesto autunnale del canale, che ormai vanta circa 100.000 iscritti, anche le nuove puntate di 'Chopper Squad': una serie dal ritmo intenso che documenta l'attività del team di pronto soccorso paramedico sull'elicottero ad Auckland, in Nuova Zelanda. E ancora, un Inside Meeting e un Reportage sulla vaccinazione contro la meningite, uno Speciale Salus TG sulla Radioterapia oncologica e un altro sui biosimilari.