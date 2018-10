Aveva forti dolori, gli tolgono 2mila monete dallo stomaco

(Fotogramma)

Quasi 2mila monete, circa 8 chili di metallo nello stomaco e nell'intestino: ingerite in 30 anni da un giapponese di 51 anni affetto da sindrome di Pica, disturbo del comportamento alimentare caratterizzato dalla compulsione a ingerire materiali non commestibili. Il paziente, arrivato al Centro medico di Tokyo con sintomi di fatica cronica e con l'addome teso e dolorante, è stato sottoposto a una radiografia che ha rilevato i corpi estranei, come riporta nel suo blog su 'Le Monde' - 'Réalités Biomédicales' - il medico Marc Gozlan, commentando il caso pubblicato su 'Acute Medicine & Surgery' in aprile.

L'uomo è stato immediatamente trasferito in un centro chirurgico specializzato. Nello stomaco i chirurghi hanno trovato un buco di 5 millimetri di diametro e asportato 1.894 monete. Nonostante il grande quantitativo e il lungo periodo di permanenza nel corpo, non si è verificato avvelenamento da metalli. Dopo l'operazione il paziente è stato preso in cura da un centro psichiatrico. Con alle spalle un passato di depressione, è risultato affetto anche da schizofrenia. Nell'articolo che ha riportato il caso i ricercatori hanno ricordato che tutti i medici devono essere allertati sulla possibilità di ingestione di corpi estranei da parte di pazienti, in particolare quelli con antecedenti psichiatrici e disturbi gastrointestinali combinati.

In passato sono stati documentati 6 casi simili di malattia di Pica, ma è la prima volta che si è registrata una perforazione gastrica. Anche il numero di monete ingerite rappresenta un record. Un paziente indiano era arrivato a inghiottire 7 kg di metallo, mentre un americano, nel 2008, aveva ingerito 600 monete.