Influenza, finora 5 milioni di casi

L'influenza allenta la morsa. Nella terza settimana di quest'anno è diminuito, infatti, il numero di casi dopo aver raggiunto il picco epidemico nella settimana precedente, con un'incidenza di 14,5 casi per mille assistiti. L'incidenza si mantiene però ancora ad "alta intensità", con 13,1 casi per mille assistiti, pari a circa 794.000 italiani a letto. Dall'inizio della sorveglianza epidemiologica, sono già circa 4.728.000 i casi di influenza nel nostro Paese. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino dei medici sentinella della rete Influnet dell'Istituto superiore di sanità.

La fascia di età maggiormente colpita è quella dei bambini al di sotto dei cinque anni, con un'incidenza di circa 40,3 casi per mille assistiti, e quella tra 5 e 14 anni (21,9). Fra i bimbi e gli adolescenti si osserva ancora un brusco aumento del numero di casi rispetto alla precedente settimana, dovuto alla riapertura delle scuole dopo le festività natalizie. In diminuzione, invece, il numero di malati fra i giovani adulti, in cui l'incidenza è pari a 11,1, e negli anziani con 5,8 casi per mille assistiti.

In tutte le Regioni italiane il livello di incidenza è pari o superiore a dieci casi per mille assistiti, tranne nella provincia autonoma di Bolzano.