Giornata mondiale epilessia, all'Umberto I Roma un incontro-dibattito

In occasione della Giornata internazionale per l’epilessia del 12 febbraio il Policlinico Umberto I di Roma organizza un incontro-dibattito al quale parteciperanno, oltre agli esperti del settore, anche autorità istituzionali e rappresentanti dell’associazioni dei pazienti per dar voce alle loro richieste. L’evento, 'Facciamo il punto sull’epilessia', è organizzato da Oriano Mecarelli, referente dell’Ambulatorio per l’Epilessia e del Laboratorio di Elettroencefalografia dell’Umberto I e presidente nazionale della Lega italiana contro l'epilessia (Lice), che presenterà la nuova 'Guida alle epilessie', realizzata per aiutare le persone con epilessia a scuola, al lavoro, in gravidanza.

Per i pazienti interverrà un rappresentante della Federazione italiana epilessie (Fie), portavoce di ventidue associazioni territoriali che, da diversi anni, promuovono attività e iniziative utili a facilitare una vita piena e inserita nella società. All'incontro parteciperà anche Rodolfo Lena, presidente della Commissione Politiche Sociali e Salute della Regione Lazio che parlerà dei nuovi Percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali da attuare.