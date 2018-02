I medici sospendono lo sciopero

(AFP PHOTO)

Sospeso lo sciopero dei medici del 23 febbraio. Lo hanno deciso le organizzazioni sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dopo l’avvio del confronto all’Aran per il rinnovo del contratto di lavoro 2016-2018, che oggi ha ufficialmente tagliato i nastri di partenza.

"Buona notizia che mi rende felice" scrive su Twitter il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. "Serve restituire dignità a lavoratori e lavoratrici. Ora importante raggiungere accordo per rinnovo contratti il prima possibile. Lavoratori della sanità hanno visto per troppo tempo i loro contratti bloccati".

PROSSIMO ROUND - Dopo il primo confronto, "il calendario dei prossimi incontri, ravvicinati nel tempo a partire dalla convocazione per il 1 marzo, e la dichiarata disponibilità dell'Aran a proseguire un percorso da condividere, ci inducono a raffreddare per il momento la vertenza che ci ha visti impegnati per un intero anno fino ad oggi", affermano le sigle.

"In attesa di risposte precise e responsabili alle domande poste oggi - proseguono i sindacati - auspichiamo una stagione costruttiva finalizzata a recuperare quanto è stato perso in termini di retribuzioni stipendiali e condizioni di lavoro dei medici e dei dirigenti sanitari, oggi peggiorate al punto da costituire un fattore limitante per l'accesso alle cure per i cittadini. Allo stesso tempo chiediamo alle Regioni di fare la loro parte in merito a contenuti e tempi della contrattazione".

AGITAZIONE - La vertenza, comunque, non si chiude. Le organizzazioni sindacali della dirigenza hanno sospeso la giornata di sciopero nazionale indetta per il 23 febbraio ma "mantengono lo stato di agitazione riservandosi, già a seguito dell'incontro del 1 marzo, di fissare una nuova data nel caso in cui tempi e contenuti della trattativa fossero insoddisfacenti", concludono Anaao Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fp Cgil medici e dirigenti Ssn, Federazione veterinari e medici, Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr), Cisl medici, Fesmed, Anpo-Ascoti-Fials medici, Uil Fpl coordinamento nazionale delle aree contrattuali medica, veterinaria sanitaria.