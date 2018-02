Burian e virus cugini: a letto 400 mila italiani

UNA RAGAZZA A LETTO PER L' INFLUENZA.

L'arrivo di Burian e il brusco calo delle temperature favorirà i virus para-influenzali. "Ci aspettiamo 400 mila casi questa settimana di malanni intestinali, mal di gola, tracheiti e bronchiti, che si sommeranno alla coda dell'influenza. Oltretutto gli sbalzi termici rallenteranno il calo delle forme influenzali, per cui è prevedibile che ci saranno anche altri 400 mila italiani a letto con l'influenza". Parola del virologo Fabrizio Pregliasco dell'Università di Milano, che sottolinea all'Adnkronos Salute come "a peggiorare la situazione sarà la durata del gelo sull'Italia".

L'arrivo del freddo siberiano si tradurrà in una pioggia di malanni. "Secondo le previsioni - ricorda Pregliasco - il freddo si trascinerà per tutta la settimana, 'rianimando' così una stagione influenzale pesante, ma che aveva dato segni di attenuazione. Complice il clima, mi aspetto numerose bronchiti. La raccomandazione - conclude - è quella di non trascurare questi malanni e ricorrere ad un'automedicazione responsabile".