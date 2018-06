"In prima linea per i virus", Burioni risponde al Codacons

(Fotogramma)

"Il Codacons è sempre in prima linea nel difendere i diritti di virus e batteri". Una battuta per liquidare l'intenzione del Codacons di denunciarlo all'Ordine dei medici. E' così che l'immunologo e divulgatore scientifico Roberto Burioni sceglie di rispondere su Facebook all'associazione dei consumatori capitanata da Carlo Rienzi, che ieri ha annunciato la sua mossa dopo la polemica fra il medico e il ministro dell'Interno Salvini sui vaccini.

"Burioni ha superato il segno - scriveva ieri in una nota il presidente del Codacons Rienzi -, e i cittadini non ne possono più delle sue uscite pesanti e contrarie a qualsiasi confronto costruttivo con le famiglie su un tema delicato come le vaccinazioni".

"Dopo le accuse odierne contro un ministro della Repubblica Italiana - continuava la nota -, abbiamo deciso di denunciare l’immunologo all’Ordine dei medici, affinché apra un procedimento disciplinare nei suoi confronti alla luce della violenza perpetrata ad un organo collegiale, valutandone la radiazione dall’Albo".